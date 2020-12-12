Мир В Азии нашли уникальную "мерцающую" змею: таких раньше никто не видел

2020-12-12 14:30 112

 

Группа исследователей из Смитсоновского института (США) и Вьетнамской академии наук наткнулись на уникальную змею с сиренево-антрацитовым окрасом.

Об этом пишет CNN.

Необычную змею исследователи обнаружили в северной провинции Хазанг. Наткнувшись на нее, ученые сразу поняли, что перед ними неизученный вид.

У рептилии не наблюдалось фоторецепторов, которые будут чувствительны к яркому свету. Поэтому группа ученых из США и Вьетнама предположили, что большую часть своей жизни змея скрывается под землей или под листьями.

Исследователи также предположили, что эта уникальная змея относится к редкому роду Achalinus, который объединят змей с "необычной чешуей".

Новый вид змей с мерцающей чешуей, открытый во время исследований во Вьетнаме, получил название Achalinus zugorum. Найденный экземпляр доставили в Смитсоновский институт для исследования ДНК, после чего рептилию отправят обратно во Вьетнам.

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