Спорт Жеребьевка Лиги чемпионов: Сегодня станут известны пары 1/8 финала

2020-12-14 12:43 98

Сегодня после полудня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Распределят пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Туда вышли 16 лучших команд турнира, занявшие в своих группах первые и вторые места.

Первые команды попали в список "сеянных", а их соперники, команды со второго места, будут в списке "несеянных".

Сеяные: "Бавария", "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", ПСЖ

Несеяные: "Атлетико", "Боруссия" Менхенгладбах, "Порту", "Аталанта", "Севилья", "Лацио", "Барселона", "Лейпциг".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 и 23-24 февраля 2021 года на полях несеяных команд, ответные - 9-10 и 16-17 марта 2021 года на полях сеяных клубов.

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