Лига Европы: определились все пары 1/16 финала

2020-12-14 16:30 70

Стали известны соперники Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

Во вторник, 14 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы сезона-2020/21. По ее результатам определились все пары этого этапа. Стоит отметить, что Украину в турнире представят Шахтер и Динамо.

Согласно жребию, в 1/16 финала встретятся следующие команды:

Вольфсберг (Австрия) - Тоттенхэм (Англия);

Динамо Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия);

Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия);

Бенфика (Португалия) - Арсенал (Англия);

Црвена Звезда (Сербия) - Милан (Италия);

Антверпен (Бельгия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия);

Славия (Чехия) - Лестер (Англия);

Зальцбург (Австрия) - Вильярреал (Испания);

Брага (Португалия) - Рома (Италия);

Краснодар (Россия) - Динамо Загреб (Хорватия);

Янг Бойз (Швейцария) - Байер (Германия);

Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия);

Гранада (Испания) - Наполи (Италия);

Маккаби (Т-А, Израиль) - Шахтер (Украина);

Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды);

Олимпиакос (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи этапа 1/6 Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные - 25 февраля.

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