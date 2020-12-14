Лига Европы: определились все пары 1/16 финала

Согласно жребию, в 1/16 финала встретятся следующие команды:
Вольфсберг (Австрия) - Тоттенхэм (Англия);
Динамо Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия);
Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия);
Бенфика (Португалия) - Арсенал (Англия);
Црвена Звезда (Сербия) - Милан (Италия);
Антверпен (Бельгия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия);
Славия (Чехия) - Лестер (Англия);
Зальцбург (Австрия) - Вильярреал (Испания);
Брага (Португалия) - Рома (Италия);
Краснодар (Россия) - Динамо Загреб (Хорватия);
Янг Бойз (Швейцария) - Байер (Германия);
Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия);
Гранада (Испания) - Наполи (Италия);
Маккаби (Т-А, Израиль) - Шахтер (Украина);
Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды);
Олимпиакос (Греция) - ПСВ (Нидерланды).
Первые матчи этапа 1/6 Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные - 25 февраля.
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