Месси против Неймара. Стали известны все пары 1/8 Лиги чемпионов

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов. Итоги слепого жребия показали довольно интересные варианты.
Так, обидчик донецкого "Шахтера" сыграет с командой, которая тоже постоянно выпадала горнякам на групповом этапе.
Вот все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021:
Самой сильной парой считается встреча ПСЖ (лидер - Неймар) против "Барселоны" (лидер - Лионель Месси).
Сеяные команды (они указаны вторыми - Ред.) проведут первые матчи на выезде, а ответные поединки дома.
Первые матчи 1/8 финала лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.
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