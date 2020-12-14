Спорт Месси против Неймара. Стали известны все пары 1/8 Лиги чемпионов

2020-12-14 19:00 49

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов. Итоги слепого жребия показали довольно интересные варианты.

Так, обидчик донецкого "Шахтера" сыграет с командой, которая тоже постоянно выпадала горнякам на групповом этапе.

Вот все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021:

  • "Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити"
  • "Лацио" - "Бавария"
  • "Атлетико" - "Челси"
  • "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
  • "Порту" - "Ювентус"
  • "Барселона" - "ПСЖ"
  • "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд
  • "Аталанта" - "Реал Мадрид"

Самой сильной парой считается встреча ПСЖ (лидер - Неймар) против "Барселоны" (лидер - Лионель Месси).

Сеяные команды (они указаны вторыми - Ред.) проведут первые матчи на выезде, а ответные поединки дома.

Первые матчи 1/8 финала лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.

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