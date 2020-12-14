Спорт Месси против Неймара. Стали известны все пары 1/8 Лиги чемпионов

2020-12-14 19:00 49

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов. Итоги слепого жребия показали довольно интересные варианты.



Так, обидчик донецкого "Шахтера" сыграет с командой, которая тоже постоянно выпадала горнякам на групповом этапе.

Вот все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021:

"Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити"

"Лацио" - "Бавария"

"Атлетико" - "Челси"

"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"

"Порту" - "Ювентус"

"Барселона" - "ПСЖ"

"Севилья" - "Боруссия" Дортмунд

"Аталанта" - "Реал Мадрид"

Самой сильной парой считается встреча ПСЖ (лидер - Неймар) против "Барселоны" (лидер - Лионель Месси).

Сеяные команды (они указаны вторыми - Ред.) проведут первые матчи на выезде, а ответные поединки дома.

Первые матчи 1/8 финала лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.

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