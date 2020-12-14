Коронавирус Государство полностью оплатит вакцинацию от Covid-19 – Радуцкий

2020-12-14 18:00 147

 

Минфин выполнит три требования профильного комитета Рады

Вакцинировать украинцев от коронавируса государство будет полностью за свой счет, а все расходы профинансирует Министерство финансов. Такое заявление в Facebook сделал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в понедельник, 14 декабря.

По словам Радуцкого, Минфин выполнит три требования профильного комитета Рады.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от Covid-19", - отметил он.

Национальная служба здоровья получит необходимое финансирование для расчетов с больницами, которые лечат пациентов с Covid-19, а в Бюджетном кодексе останется требование о не менее 5% ВВП на медицину.

"Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидных" пакетов", - подчеркнул Радуцкий.

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