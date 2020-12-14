Политика Кравчук заявил о возможном уходе из "игры в прятки" по Донбассу

2020-12-14 20:30 126

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что государству придется искать другие способы разрешения войны на Донбассе, если Россия и дальше продолжит играть в свою игру на мирных переговорах. В частности, обещать одно, а делать другое, называть происходящее в ОРДЛО "внутренним конфликтом".

А вот если в украинском правительстве станут "подыгрывать" стране-агрессору в этом, пытаясь оставить ситуацию такой, как есть, сам он выйдет из этой "игры в прятки". Так резко об этом политик высказался в интервью "Фактам".

По его словам, вечно так продолжаться на Донбассе и в переговорах по нему не может. Первый президент Украины говорит, что это нужно остановить и перейти на новый формат, опираясь на международное сообщество, в том числе позицию США и Европы.

"Я лично выступлю с предложением закончить эту игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей. У меня иного выхода нет. Не могу быть ни врагом, ни другом сегодня ни для кого. Я представитель Украины на переговорах и хочу, чтобы наша земля была очищена от врагов и чтобы мы жили в мире и взаимопонимании. Этого буду добиваться", – подчеркнул Кравчук.

Политик упомянул слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о работе над новыми решениями ситуации на Донбассе и "подготовке плана Б". Однако, отметил глава делегации Украины в ТКГ, сам он не видел этих решений, с ним в этом вопросе не советовались, следовательно, комментировать их нет смысла.

Политик заверил, что в украинских институциях, которые задействованы непосредственно в разрешении ситуации на Донбассе, критически осмысливают, что происходит сегодня и до каких пределов можно испытывать терпение украинцев. Речь идет об Офисе президента, Верховной Раде, Кабинете министров, а также Министерствах иностранных и внутренних дел, Службе безопасности.

"Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую игру, я из нее [ТКГ] выйду", – высказался Кравчук.

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