Коронавирус видео Организаторы Нового года в столице пожаловались на давление и пожалели, что с елки сняли шляпу

2020-12-14 17:00 63

Игорь Добруцкий, директор компании Falk Ukraine, которая организовывает новогодние и рождественские празднования на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве, жалеет, что с центральной елки страны сняли шляпу.

Об этом он заявил в комментарии Pavlovsky News, видео обнародовано в YouTube.

"Если вы думаете, что в соцсетях - это не давление, то вы ошибаетесь. Жалею, что снял (шляпу с елки - Ред.). Потому что полработы, во-первых, не показывают и за полработы не требуют. Концепция "сказочный лес" имела право на жизнь, но из-за того что общество сейчас так наэлектризовано - и ковидом, и политикой - что пришлось принять сторону компромисса. Компромисс - это не всегда шаг вперед. Потому могу сказать, что время нас рассудит. Но в интересах хорошего Нового года и празднования, в интересах - чтобы складывалась хорошая атмосфера", - сказал Добруцкий.

Уточнять, обращались ли к нему столичные власти с требованием убрать шляпу с верхушки елки, Добруцкий не стал.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире