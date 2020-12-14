Коронавирус видео Организаторы Нового года в столице пожаловались на давление и пожалели, что с елки сняли шляпу

2020-12-14 17:00 63

 

Игорь Добруцкий, директор компании Falk Ukraine, которая организовывает новогодние и рождественские празднования на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве, жалеет, что с центральной елки страны сняли шляпу.

Об этом он заявил в комментарии Pavlovsky News, видео обнародовано в YouTube.

"Если вы думаете, что в соцсетях - это не давление, то вы ошибаетесь. Жалею, что снял (шляпу с елки - Ред.). Потому что полработы, во-первых, не показывают и за полработы не требуют. Концепция "сказочный лес" имела право на жизнь, но из-за того что общество сейчас так наэлектризовано - и ковидом, и политикой - что пришлось принять сторону компромисса. Компромисс - это не всегда шаг вперед. Потому могу сказать, что время нас рассудит. Но в интересах хорошего Нового года и празднования, в интересах - чтобы складывалась хорошая атмосфера", - сказал Добруцкий.

Уточнять, обращались ли к нему столичные власти с требованием убрать шляпу с верхушки елки, Добруцкий не стал.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минздраве допустили, что новогодний локдаун могут перенести на февраль

2020-12-14 13:16 175

фото В Офисе Зеленского уверяют, что шляпа на главной елке в Киеве - это инновация

2020-12-14 09:11 630

Повышение пенсий в пять этапов, кто получит на 500 гривен больше: "После Нового года..."

2020-12-13 12:30 588

Рекомендации туристам: как не нажить серьезных проблем во время новогодних путешествий

2020-12-11 19:33 105

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцы не могут оформить карантинные выплаты от Зеленского: что происходит

2020-12-14 17:30 7

видео Организаторы Нового года в столице пожаловались на давление и пожалели, что с елки сняли шляпу

2020-12-14 17:00 63

В Кабмине уже не исключают, что придется ввести самый жесткий вариант карантина

2020-12-14 14:45 343

Число новых случаев заражения в Украине резко упало - стали сдавать меньше тестов

2020-12-14 11:42 112
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинцы не могут оформить карантинные выплаты от Зеленского: что происходит 2020-12-14 17:30 7
видео Организаторы Нового года в столице пожаловались на давление и пожалели, что с елки сняли шляпу 2020-12-14 17:00 63
В Кабмине уже не исключают, что придется ввести самый жесткий вариант карантина 2020-12-14 14:45 343
Число новых случаев заражения в Украине резко упало - стали сдавать меньше тестов 2020-12-14 11:42 112

Лента

17:30 Украинцы не могут оформить карантинные выплаты от Зеленского: что происходит
видео 17:00 Организаторы Нового года в столице пожаловались на давление и пожалели, что с елки сняли шляпу
16:30 Лига Европы: определились все пары 1/16 финала
15:46 Самое лучшее от Netflix: полный список фильмов, которые сервис выдвигает на награды в 2021 году
15:27 Братья-мусульмане создают в Украине сеть потенциально террористических организаций
15:14 Российские хакеры взломали систему Минфина США и выкрали секретные данные
14:45 В Кабмине уже не исключают, что придется ввести самый жесткий вариант карантина
14:12 Из-за обледенения в Украине произошли сбои в графике движения поездов
13:44 Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы
13:16 В Минздраве допустили, что новогодний локдаун могут перенести на февраль