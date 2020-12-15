Коронавирус В Нидерландах ввели полный локдаун, закрыто и запрещено практически все

2020-12-15 15:12 231

В Нидерландах ввели жесткие карантинные ограничения с 15 декабря до 19 января. Уже с сегодняшнего дня в стране будут закрыты школы, высшие учебные заведения, детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты. Работать позволено только продуктовым магазинам, банкам и аптекам.

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", - заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Гражданам запрещается собираться в группы более двух человек, в том числе и дома. Исключение правительство делает на три дня перед Рождеством, когда будет разрешена встреча трех взрослых посетителей.

"Реальность такова, что мы имеем дело не с невинным гриппом, как считают некоторые из протестующих, а с вирусом, который может поразить любого", - сказал премьер-министр.

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