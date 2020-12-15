Коронавирус Проезд в маршрутках Киева подорожает в полтора раза

2020-12-15 17:00 56

До локдауна в январе стоимость проезда повышать не планируют, но в течение трех месяцев проезд может подорожать до 12 гривен.

В первом квартале 2021 года стоимость проезда в маршрутках Киева может вырасти с 8 до 12 грн, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на прогнозы перевозчиков.

При этом до начала второй волны локдауна 8 января перевозчики не планируют поднимать цены.

"Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте", - заявил директор Трансгрупп Владимир Назаренко.

Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках в текущем году упал в среднем на 40%. Так, в январе-октябре пассажирооборот предприятий транспорта составил 41,8 млрд пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема 10 мес.-2019.

Он отметил, что прогнозирует существенное сокращение пассажиропотока во время локдауна, что крайне негативно отразится на работе перевозчиков.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в некоторых столичных маршрутках повысили на гривну.

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