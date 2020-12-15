Политика Практически провалился: в Госпогранслужбе рассказали о реализации проекта "Стена"

2020-12-15 19:30 91

Проект "Стена" по обустройству границы с Россией, которий бил запущен еще в 2014 году, практически провалился. Такое заявление сделал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, из 2 300 км на границе до сих пор не обустроили 1 500 км. Более того, ни в одной из областей полностью не готов ни один участок границы.

"В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 км границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще нужно инженерно обустроить", - заявил Дейнеко.

При этом он подчеркнул, что из-за нехватки финансирования Госпогранслужба частично обустраивает границу своими силами, так как имеет инженерные подразделения. Например, работники Госслужбы будут самостоятельно производить колючую проволоку.

"Единственное, что нам нужно будет немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов. Но все-таки это будет гораздо дешевле, чем это будут делать подрядные организации, - отметил предснедатель ГПСУ. - Нам остаются только рокадные дороги… Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в строительстве наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта".

Кроме того Дейнеко напомнил, что за все годы на обустройство границы выделили 1,7 млрд грн.

"И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", - подчеркнул глава Госпогранслужбы.

Напомним, проект "Стена" предусматривал возведение на границе с Россией специальных сооружений. Его в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года правительство одобрило проект стоимостью почти 150 млн долларов.

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