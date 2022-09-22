ВОЙНА В Украине Разрешение на выезд за границу мужчин-студентов иностранных вузов отменили - Госпогранслужба

2022-09-22 20:30

Из-за большого количества поддельных документов разрешение во время военного положения выезжать мужчинам-студентам, которые учились за границей до 24 февраля, отменили. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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«Пограничники руководствуются нормами законодательства при оформлении граждан на границе. Как известно, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения запрещено покидать пределы страны. Но есть перечень исключений, кто может пересечь границу на выезд из Украины. Это четко регламентируется постановлением правительства №57, которое определяет правило пересечения государственной границы гражданами Украины», – рассказал Демченко.

Он добавил, что такая категория, как студенты, не подпадает под исключения этого постановления, а значит они не могут пересекать границу на время военного положения. Однако ранее пограничники выпускали отдельную категорию студентов. Ведь на уровне решения высшего военного руководства было внесено предложение предоставить разрешение на выезд тем студентам, которые учились за рубежом до 24 февраля 2022 года.

«Однако, за последнее время мы видим, что в так называемых студенческих каналах есть определенные спекуляции на студенческом вопросе. За июль-август нами было выявлено более 600 поддельных документов, которые предоставляли на границе, выдавая, что якобы человек учится за границей. В связи с этим, решением военного руководства было принято отказать в пропуске данной категории, то есть лицам, которые учились за границей до 24 февраля. Это может быть решено только унормировав вопрос внесения изменений в постановление правительства относительно правил пересечения границы гражданами Украины, четко прописав все предохранители относительно граждан, которые могут ехать за пределы Украины на обучение», – сообщил Демченко.