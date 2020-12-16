Спорт Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины

2020-12-16 21:30 91

 

С данной стадии начнут свои выступления «Динамо» и «Шахтер»

«Заря» стала последним участником 1/4 финала Кубка Украины. В матче четвертого круга луганчане минимально обыграли черниговскую «Десну».
 
Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Украины вышли «Верес» (Ровно), «Колос» (Ковалевка), «Днепр-1» (Днепр), «Агробизнес» (Волочиск) и «Александрия» (Александрия). 
 
Также с данной стадии начнут свои выступления «Динамо» и «Шахтер». 

Участники 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021
 

«Динамо» Киев (Премьер-Лига)

«Шахтер» Донецк (Премьер-Лига)

«Заря» Луганск (Премьер-Лига)

«Колос» Ковалевка (Премьер-Лига)

«Александрия» (Премьер-Лига)

«Днепр-1» Днепр (Премьер-Лига)

«Агробизнес» Волочиск (Первая лига)

«Верес» Ровно (Первая лига)

Поединки 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021 состоятся 3 марта 2021.

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