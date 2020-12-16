Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины

С данной стадии начнут свои выступления «Динамо» и «Шахтер»
«Заря» стала последним участником 1/4 финала Кубка Украины. В матче четвертого круга луганчане минимально обыграли черниговскую «Десну».
Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Украины вышли «Верес» (Ровно), «Колос» (Ковалевка), «Днепр-1» (Днепр), «Агробизнес» (Волочиск) и «Александрия» (Александрия).
Также с данной стадии начнут свои выступления «Динамо» и «Шахтер».
Участники 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021
«Динамо» Киев (Премьер-Лига)
«Шахтер» Донецк (Премьер-Лига)
«Заря» Луганск (Премьер-Лига)
«Колос» Ковалевка (Премьер-Лига)
«Александрия» (Премьер-Лига)
«Днепр-1» Днепр (Премьер-Лига)
«Агробизнес» Волочиск (Первая лига)
«Верес» Ровно (Первая лига)
Поединки 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021 состоятся 3 марта 2021.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире