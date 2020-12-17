Мир Ледяной щит Гренландии катастрофически тает − ученые

2020-12-17 18:30 56

Обновленные климатические модели предполагают более быстрое таяние ледников Гренландии, чем считалось ранее.

Ученые из Льежского университета в Бельгии и Университета Осло в Норвегии предсказали катастрофическое таяние льдов в Гренландии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Как подтвердили данные моделирования, даже если в ближайшие десятилетия потепление сохранится на низком уровне, таяние ледяного щита Гренландии достигнет беспрецедентных темпов, что внесет значительный вклад в повышение уровня мирового океана.



По расчетам ученых,если растает вторая по величине масса льда на Земле, сосредоточенная в Гренландии, уровень моря поднимется на 7,2 метра.



Учитывая темпы текущего потепления к концу века уровень моря может подняться до 18 сантиметров.



Ранее сообщалось, что мир преодолел "точку невозврата" глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.

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