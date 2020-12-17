Коронавирус В баре и спортзале подхватить коронавирус проще, чем в транспорте - ученые

2020-12-17 21:30 133

 

Французские ученые выяснили, что походы в рестораны, бары и посещение спортивных залов повышает риск заражения коронавирусом даже больше, чем поездки на общественном транспорте или поход в магазин.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследования ученых из Института Пастера.

"Посещение ресторанов и баров было связано с дополнительным риском, как уже отмечали ранее. Этот дополнительный риск не наблюдался при посещении магазинов в период контроля за их работой", - рассказали исследователи.

Кроме того, повышенному риску заражения вирусом подвергаются люди, которые проживают в доме с большим количеством родственником, особенно если среди них есть дети. Во время исследования выяснили, что посещение спортзалов также несет за собой дополнительный риск, а общественный транспорт напротив - не повышает вероятность подхватить вирус.

В ходе исследования провели опрос среди 25,6 тыс. человек, а также провели интервью с 3,4 тыс. зараженными в октябре и ноябре.

Ранее сообщалось, что строгие карантинные меры могут нанести вред психическому здоровью.

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