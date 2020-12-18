На новогодние праздники в Португалии ввели запрет на выход из дома с 13:00 до 5:00

В Португалии решили ограничить празднование Нового года в условиях эпидемии Covid-19. В период новогодних и рождественских праздников будет действовать комендантский час.
"Число случаев заболевания в неделю снижается, но не так быстро, как раньше", - сказал премьер Антонио Коста.
Ограничения на количество людей, которые могут собраться вместе на праздники, отсутствует, однако гражданам будет запрещено покидать свои дома с часу дня до пяти утра. Это требование действует с 1 по 3 января включительно.
Также руководство также не планирует вводить запрет на внутреннее перемещение. В то же время премьер призвал людей избегать плохо вентилируемых помещений и по возможности использовать маски для лица во время встреч с семьей.
Как сообщает Reuters, ранее премьер-министр обещал, что в новогоднюю ночь те, кто празднуют смогут вернуться домой до двух часов ночи, но ситуация с пандемией вынудила правительство изменить свое решение.
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