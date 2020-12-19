Коронавирус Когда начнется спад пандемии COVID-19 в Украине: заявление Минздрава

2020-12-19 11:00 189

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад в апреле 2021 года.

В интервью "Громадському" он отметил, что этому будет способствовать вакцинация и рост количества людей, которые уже перенесли COVID-19.

По словам главы ведомства, лучший способ победить пандемию коронавируса - выработать коллективный иммунитет.

"Коллективный иммунитет достигается двумя путями: или это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - заявил министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире