Коронавирус Новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги: "Получат пособия..."

2020-12-19 13:30 322

 

Теперь больше украинцев смогут получать денежное пособие по частичной безработице

Об этом информирует пресс-служба президента.

Так, глава государства подписал закон, который предусматривает внесение изменений в законодательстве в сфере соцзащиты населения во время карантина.

Согласно изменениям, теперь пособия получат еще больше человек.

Стали известные следующие изменения в законодательстве:

  • право на пособие по безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают от государства пенсионные выплаты;
  • урегулированы вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия ограничительных мер в Украине;
  • закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который можно использовать для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в 2021 году планируется создание специального фонда, средства которого будут направлены на борьбу с китайским вирусом, финансирование вакцинирования и повышение зарплат медикам.

Следовательно, именно оклады медиков должны вырасти на 30%.

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