Коронавирус Потеряли позиции: Зеленский объяснил, почему Украина не получит вакцину от COVID-19 в числе первых

2020-12-20 11:00 1246

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не получит вакцину от коронавируса в числе первых, что связано с потерей позиций страны.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть, и я признаю этот факт", - отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была среди тех стран Европы, которые получат вакцину первыми. Президент отметил, что российскую вакцину "Спутник" уже предлагают в украинском информационном пространстве - Россия использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации, и это часть информационной войны.

"Конечно, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания", - подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что Украина будет спасать своих людей и бороться за то, чтобы партнеры предоставили вакцину, которая подтверждена - Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

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