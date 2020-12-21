Коронавирус Чем британская мутация отличается от захватившего мир китайского коронавируса

2020-12-21 09:40 210

Британские ученые проанализировали особенности новой мутации коронавируса, которая недавно была обнаружена в стране, и заключили, что от обычной формы Covid-19 он отличается 17 характеристиками, сообщает BBC.

В расшифровке анализа нового штамма, опубликованной на научном ресурсе по вирусологии Virological, описаны некоторые из этих особенностей новой мутации вируса. Соавторами работы являются ученые из таких научных учреждений, как Эдинбургский университет, Бирмингемский университет, Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона, Уэллком Траст Сангер Институт, Кембриджский университет, Кардиффский университет, Центр вирусных исследований Университета Глазго, Объединения Genomics UK.

"Недавно в наборе данных эпиднадзора был обнаружен отдельный филогенетический кластер (названный линией B.1.1.7). Этот кластер быстро рос за последние 4 недели и с тех пор наблюдался в других местах Великобритании, что указывает на его дальнейшее распространение....Необычная генетическая дивергенция линии B.1.1.7 могла быть результатом, по крайней мере частично, эволюции вируса у хронически инфицированного человека", - говорится в научном материале.

Исследователи также в ходе изучения мутации вируса сделали следующие выводы:

В мутации наблюдается изменение шиповидного белка - своего рода ключа, с помощью которого вирус проникает в клетку. Одна из мутаций, N501Y, ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD). Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, вероятнее всего, дадут этому штамму преимущество.

В ходе еще одной мутации (делеция H69/V70), которая фиксировалась у зараженных норок на фермах в Дании, происходит уничтожение крошечной части шипа. Исследования профессора Рави Гупты из Кембриджского университета, показывают, что в лабораторных условиях эта мутация увеличивает в два раза инфекционность коронавируса.

Мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, переболевших ковидом.

Данная мутация быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса.

Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность;

Некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность вируса проникать в клетки.

Все это дает возможность говорить о том, что мутировавший вирус стал более опасным и способен быстрее распространяться.

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