Чем на самом деле британский штамм отличается от обычного китайского коронавируса

Британские ученые проанализировали особенности новой мутации коронавируса, которая недавно была обнаружена в стране, и заключили, что от обычной формы Covid-19 он отличается 17 характеристиками, сообщает BBC.
В расшифровке анализа нового штамма, опубликованной на научном ресурсе по вирусологии Virological, описаны некоторые из этих особенностей новой мутации вируса. Соавторами работы являются ученые из таких научных учреждений, как Эдинбургский университет, Бирмингемский университет, Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона, Уэллком Траст Сангер Институт, Кембриджский университет, Кардиффский университет, Центр вирусных исследований Университета Глазго, Объединения Genomics UK.
"Недавно в наборе данных эпиднадзора был обнаружен отдельный филогенетический кластер (названный линией B.1.1.7). Этот кластер быстро рос за последние 4 недели и с тех пор наблюдался в других местах Великобритании, что указывает на его дальнейшее распространение....Необычная генетическая дивергенция линии B.1.1.7 могла быть результатом, по крайней мере частично, эволюции вируса у хронически инфицированного человека", - говорится в научном материале.
Исследователи также в ходе изучения мутации вируса сделали следующие выводы:
Все это дает возможность говорить о том, что мутировавший вирус стал более опасным и способен быстрее распространяться.
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