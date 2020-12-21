Коронавирус Новую денежную помощь выплатят украинцам на карантине: кто и когда может получить до 2 тысяч гривен

2020-12-21 21:30 1862

 

Кабмин готовит украинцам новую денежную помощь из-за безработицы во время карантина

Минэкономики уже разработало проект о выплатах, который теперь должны согласовать. Подробности на официальном сайте сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Украины. Документ составлен по той причине, что новый закон о защите населения во время карантина обязывает Кабмин устанавливать порядок выплат по частичной безработице.

Финансовая помощь предусмотрена работникам, которым сократили 50% рабочего времени вместе с половиной зарплаты. Такое случается из-за частичной остановки производства на предприятих без прекращения трудовых отношений с людьми. Интересно, что в этом случае пособие по безработице будет выплачивать работодатель в срок не более трех дней после получения денег. Средства ему выделят из Фонда общеобязательного государственного социального страхования средства, предусмотренные как раз на случай безработицы. Оформлять и осуществлять выплаты будут территориальные центры занятости.

Нововведения коснутся лишь тех предприятий, которые непосредственно занимаются производством продукции. Согласно проекту, форма собственности, организационно-правовые моменты или иерархия внутри компании роли не играют. Деньги украинцам выделят, если остановка производства длится от трех до шести месяцев, охватила более 20% штата и не зависит от работников или работодателя.

Размер денежной помощи определяется, исходя из возможностей Фонда обязательного страхования и не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных граждан - сейчас сумма составляет 2189 гривен. Если постановление примут в Кабмине, каждый сотрудник, которого коснулась частичная безработица, сможет получить до двух тысяч гривен для проживания на карантине.

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