Мир Новый год в Турции: в стране запретили проводить развлекательные мероприятия для туристов

2020-12-22 09:11 98

В Турции запретили проводить развлекательные мероприятия в Новый год для туристов. Так, в отелях запрещаются развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, балы, шоу, гала-ужины и любые другие увеселительные мероприятия, которые могут вызвать большое скопление людей.

В МВД страны отметили, что не так давно некоторые отели, гостиницы и объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальными развлекательными программами вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий.

В связи с этим в МВД решили уточнить, что будет запрещено в отелях в новогоднюю ночь.

Также, запрещено рекламировать подобные мероприятия и продавать туры с новогодними мероприятиями.

"После 22.00 в отелях не может быть никакого музыкального сопровождения, в том числе в ресторанах, жилых помещениях и других залах", - говорится в сообщении ведомства.

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