Мир С 15 мая в Турции для украинских туристов станет необязательным ПЦР-тест

2021-05-13 14:00

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, – дает первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, следуя безопасности норм, хотя бы частично возвращаться к привычным когда реалий – этим стоит пользоваться", – прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно с турецким сообщением авиаперсоналу (NOTAM) по рейсам в Турцию решение вступит в силу 15 мая 2021 в 00:00 по киевскому времени.

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