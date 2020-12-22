Политика Зеленский заявил, что ближайшие четыре года будет работать над витриной Украины

2020-12-22 15:45 161

Инвестиции в инфраструктуру в 2020 году себя полностью оправдали, за один только год в Украине было построено и отремонтировано дорог больше, чем за 10 предыдущих лет.

"Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться", - заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times.

По его мнению, учитывая успехи в восстановлении инфраструктуры в 2020 году, в будущем можно добиться еще более ощутимых результатов: "У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы".

В течение 2020 года, как отметил президент, осуществлялось массовое строительство и восстановление дорог во всех регионах Украины, включая территории, прилегающие к временно оккупированным Россией части Донбасса и Крыму.

"Нужно делать инфраструктуру - это витрина. Было много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее", - добавил Зеленский.

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