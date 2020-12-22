Спорт Президент Ингульца назвал виновного в срыве матча против Шахтера

2020-12-22 14:14 56

Президент Ингульца Александр Поворознюк обвинил директора клуба Евгения Мороза в срыве поединка против Шахтера в рамках 13-го тура чемпионата Украины.

На стадионе петровской команды Звезда был отключен подогрев, что стало причиной неготовности поля.

"То, что Ингулец признал свою вину в том, что матч не состоялся, я узнал несколько дней назад из интернета. Я сам хотел разобраться с этими вопросами, почему так произошло. Я ни на чем не экономлю. Если кто-то думает, что я хотел сэкономить 70 тысяч гривен в сутки на том, чтобы матч не состоялся, поверьте, выиграв у Шахтера, мы бы набрали больше дивидендов. Я бы денег не пожалел. Я никогда не обращаю на это внимание.

Сейчас читаю интервью нашего директора, Мороза Жени. Ему задают вопрос: "В клубе понимают, кто виноват в том, что не был включен подогрев? Ответ: "Конечно, понимают. Сделали определенные выводы из этой ситуации".

А я теперь не могу понять, кто дал команду не включать подогрев. Оказывается, Женя и дал эту команду, не спросив ни у меня, ни у кого. Потому что его директор стадиона заверил, что будет все нормально: мы гарантируем. Хотя письменно мы давали: надо включать подогрев.

Я обещал футбольной общественности разобраться в этой ситуации. Поэтому публично на камеру говорю: Женя, приезжай в гости, не сиди там в Киеве, поднимай задницу. Пиши заявление за свой счет, и люди узнают, кто наказан за то, что не состоялся матч Ингулец - Шахтер, где Ингулец имел все шансы забрать очки у чемпиона Украины", - сказал Поворознюк.

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