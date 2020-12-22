Спорт Рух отказался подписывать Милевского

2020-12-22 17:00 56

 

Львовский клуб не станет подписывать звездного форварда.

Президент Руха Григорий Козловский сообщил, что Артем Милевский не перейдет во львовский клуб.

"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для нашего маркетинга супер.

Но у нас другая философия. Я бы с радостью хотел бы видеть таких футболистов, но философия клуба и тренера. У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером.

Философия у нас такая, что должны играть молодые. Поэтому, к сожалению, нет", - сказал Козловский.

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