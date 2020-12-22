Коронавирус Степанов объяснил, почему жесткий карантин введут после праздников и на две недели

2020-12-22 21:30 70

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал подробности введения жесткого карантина, который начнется сразу после новогодних и рождественских праздников, и продлится с 8 по 24 января.

Он объяснил, почему в правительстве выбрали именно эти даты, и длительность ограничений - две недели.

Степанов говорит, что именно в январе-феврале в Украине традиционно происходит сезонная вспышка гриппа.

"Почему в январе? Потому что у нас в конце января - начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при ковиде, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения", - говорит чиновник.

Также он выразил надежду на "природный локдаун", ведь многие украинцы предпочитают проводить праздники в семейном кругу.

"У нас еще есть "природный украинский локдаун" с 1 по 7 (января - Ред.) относительно мобильности населения. В этот период времени у всех природные каникулы, очень часто люди проводят время с семьей", - добавил чиновник.

А двухнедельная длительность карантина (а не больше) связана, по словам министра, с экономикой страны.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины полностью обновило алгоритм тестирования населения Украины на коронавирус. Тесты на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.

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