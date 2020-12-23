Фото-видео видео Фэнтези-сериал "Темные начала" продлен на третий сезон - что будет в финале

2020-12-23 15:46 63

HBO и и BBC One приняли смелое решение продлить фэнтези-сериал "Темные начала" на третий сезон, который станет финальным, сообщает Deadline.

Уже известно, что третий сезон будет состоять из восьми эпизодов. Работа над сценарием уже стартовала. В основу продолжения ляжет третья книга серии "Темные начала" под названием "Янтарный телескоп". Съемки продолжения начнутся в 2021 году.

"Темные начала" - о чем 1 сезон

"Темные начала" -  2 сезон

Напомним, сериал "Темные начала" основан на литературной трилогии английского писателя Филипа Пулмана. Премьера телевизионной адаптации состоялась на HBO и BBC One в ноябре 2019 года. Первый сезон был основан на книге "Северное сияние", а второй экранизирует книгу Пулмана "Чудесный нож". Главные роли в фильме играют Дафни Кин, Рут Уилсон, Джеймс Макэвой и Лин-Мануэль Миранда.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Финальный трейлер фильма Джорджа Клуни "Полночное небо"

2020-12-11 22:12 245

фото Национальная оперетта Украины представляет онлайн-проект «Первый шаг в большое искусство»

2020-09-25 10:59 2643

Сегодня финал Лиги Европы: Севилья сыграет против разгромившего Шахтер Интера

2020-08-21 21:36 3954

видео САМЫЕ ЭПИЧНЫЕ РЕКОРДЫ ГИННЕСА: в это сложно поверить

2020-06-03 22:12 10332

Еще новости в разделе "Фото-видео"

видео Фэнтези-сериал "Темные начала" продлен на третий сезон - что будет в финале

2020-12-23 15:46 63

фото Впервые за 800 лет замляне смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду"

2020-12-22 12:16 203

видео Нашумевший сериал "Бортпроводница" продлен на второй сезон

2020-12-21 15:46 147

видео Хелстром over: Мистический сериал о детях серийного убийцы закрыт после первого же сезона

2020-12-17 11:42 224
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

видео Фэнтези-сериал "Темные начала" продлен на третий сезон - что будет в финале 2020-12-23 15:46 63
фото Впервые за 800 лет замляне смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду" 2020-12-22 12:16 203
видео Нашумевший сериал "Бортпроводница" продлен на второй сезон 2020-12-21 15:46 147
видео Хелстром over: Мистический сериал о детях серийного убийцы закрыт после первого же сезона 2020-12-17 11:42 224