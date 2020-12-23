Фото-видео видео Фэнтези-сериал "Темные начала" продлен на третий сезон - что будет в финале

2020-12-23 15:46 63

HBO и и BBC One приняли смелое решение продлить фэнтези-сериал "Темные начала" на третий сезон, который станет финальным, сообщает Deadline.

Уже известно, что третий сезон будет состоять из восьми эпизодов. Работа над сценарием уже стартовала. В основу продолжения ляжет третья книга серии "Темные начала" под названием "Янтарный телескоп". Съемки продолжения начнутся в 2021 году.

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Напомним, сериал "Темные начала" основан на литературной трилогии английского писателя Филипа Пулмана. Премьера телевизионной адаптации состоялась на HBO и BBC One в ноябре 2019 года. Первый сезон был основан на книге "Северное сияние", а второй экранизирует книгу Пулмана "Чудесный нож". Главные роли в фильме играют Дафни Кин, Рут Уилсон, Джеймс Макэвой и Лин-Мануэль Миранда.

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