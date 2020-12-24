Мир Посмертные анализы Марадоны: следов алкоголя и наркотиков нет, но обнаружены опасные...

2020-12-24 14:12 105

В Аргентине сообщили результаты анализов легендарного футболиста и тренера Диего Армандо Марадоны.

Как сообщает Telam, в анализах Марадоны, которые взяли судмедэксперты после его смерти, не обнаружено следов алкоголя или каких-либо наркотических средств.

При этом были выявлены другие препараты - антидепрессант венлафаксин, противоэпилептическое средство леветирацетам и нейролептик кветиапин, который используется для лечения шизофрении.

Также были выявлены следы налтрексона - антагониста опиоидных рецепторов, который используют для лечения опиоидной наркомании и алкоголизма.

Издание отмечает, что данные препараты могут вызвать сердечную аритмию. В связи с этим прокуроры, которые занимаются расследованием смерти Марадоны, собираются созвать медицинский совет, который должен будет изучить результаты анализов и постановить, смог бы Марадона избежать смерти, если бы ему не назначили эти препараты.

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