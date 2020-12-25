Коронавирус В Раде решили потратить на вакцинацию от коронавируса в десять раз меньше, чем предлагал МОЗ

2020-12-25 11:12 42

Бюджетный комитет парламента согласовал выделение денег из госбюджета-2020 на закупку вакцины от коронавируса.

"Только что Бюджетный комитет ВР согласовал выделение 1,4 млрд грн из госбюджета-2020 на закупку вакцины против Covid-19", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напонмим, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд грн на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В госбюджете на 2021 год на закупку вакцины выделили 2,6 млрд грн. В правительстве считают, что этого вполне достаточно для закупки за государственные средства 8 млн доз вакцины, что позволит вакцинировать 4 млн украинцев из групп наибольшего риска - медиков, правоохранителей и военных, людей пожилого возраста.

12 декабря COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавирусной инфекции. Теперь, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина точно получит 8 млн доз вакцины.

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