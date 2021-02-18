Политика В МОЗ назвали настоящую причину срыва начала вакцинации населения - тотальная бюрократия

2021-02-18 13:44

В Минздраве признали, что сроки старта вакцинации населения сорваны и назвали причину произошедшего. Это произошло из-за того, что поставки вакцин против коронавируса в Украину задержали бюрократические процедуры. 

"Обосновывались все наши убеждения, исходя из тех контрактов, которые заключены, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тыс. доз Pfizer придут в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду, в COVAX, которые задержали приход этой вакцины", - рассказал в эфире телеканала Украина 24 министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава МОЗ утверждает, что страна была полностью готовой к началу вакцинации 15 февраля.

Также по его данным, первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в Украину до конца февраля, а к концу недели должны прибыть первые 500 тыс. доз  препарата AstraZeneca.

"По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина - и на следующий день мы начинаем. Первое, чем мы начнем вакцинироваться, - это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем", - говорит министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Власти ЮАР решили вернуть миллион доз неэффективной COVID-вакцины AstraZeneca

2021-02-16 14:45

Почему 15 февраля не началась обещанная министром Степановым вакцинация

2021-02-15 10:38

В Японии стартует массовая вакцинация населения от коронавируса

2021-02-11 15:46

Украина может запретить использование вакцины AstraZeneca для пенсионеров, - Степанов

2021-02-09 15:14

Еще новости в разделе "Политика"

В МОЗ назвали настоящую причину срыва начала вакцинации населения - тотальная бюрократия

2021-02-18 13:44

Коболев заявил про вопрос "жизни и смерти" из-за "Северного потока-2"

2021-02-17 22:00

Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

2021-02-17 21:30

В Украине хотят запретить гражданам жаловаться омбудсмену на президента

2021-02-17 20:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В МОЗ назвали настоящую причину срыва начала вакцинации населения - тотальная бюрократия 2021-02-18 13:44
Коболев заявил про вопрос "жизни и смерти" из-за "Северного потока-2" 2021-02-17 22:00
Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили 2021-02-17 21:30
В Украине хотят запретить гражданам жаловаться омбудсмену на президента 2021-02-17 20:30