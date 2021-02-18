Политика В МОЗ назвали настоящую причину срыва начала вакцинации населения - тотальная бюрократия

2021-02-18 13:44

В Минздраве признали, что сроки старта вакцинации населения сорваны и назвали причину произошедшего. Это произошло из-за того, что поставки вакцин против коронавируса в Украину задержали бюрократические процедуры.

"Обосновывались все наши убеждения, исходя из тех контрактов, которые заключены, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тыс. доз Pfizer придут в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду, в COVAX, которые задержали приход этой вакцины", - рассказал в эфире телеканала Украина 24 министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава МОЗ утверждает, что страна была полностью готовой к началу вакцинации 15 февраля.

Также по его данным, первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в Украину до конца февраля, а к концу недели должны прибыть первые 500 тыс. доз препарата AstraZeneca.

"По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина - и на следующий день мы начинаем. Первое, чем мы начнем вакцинироваться, - это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем", - говорит министр.

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