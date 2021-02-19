ПЯТЬ этапов COVID-вакцинации украинцев: ответы на основные вопросы по срокам, препаратам и условиям

В ближайшие дни в Украина поступит первая партия COVID-вакцины. По данным Минздрава, производят препараты для иммунизации украинцев будут сразу четыре иностранных компании.
Как только в страну поступят первые дозы препаратов стартует подготовленный МОЗ план вакцинации населения. Согласно нему иммунизация населения пройдет в пять этапов.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
На первом этапе вакцину получат медицинские работники и персонал учреждений охраны здоровья, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19 и люди чья работа критически важна в условиях пандемии. Всего он предусматривает прививки для около 367 тысяч человек.
ВТОРОЙ ЭТАП - ПРИВИКИ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО В ГРУППЕ РИСКА
Второй этап предполагает вакцинацию для 3 миллионов человек. Прививки получат медицинские работники и персонал учреждений охраны здоровья, оказывающих медицинскую помощь больным. Также вакцину получат жители домов ухода за пожилыми людьми и персонал этих заведений.
ТРЕТИЙ ЭТАП - ВАКЦИНА ДЛЯ 3 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН
В рамках третьего этапа прививки получат люди с высоким риском инфицирования и развития коронавирусной болезни COVID-19, а также те, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства, например, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, военнослужащих Вооруженных сил Украины и др. Предполагается, что иммунизация около 7 миллионов человек.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - ПЛЮС 11 МИЛЛИОНОВ ПРИВИТЫХ
На четвертом этапе планируется вакцинировать 11 миллионов человек. Прививки получат люди с повышенным риском инфицирования и развития коронавирусной болезни COVID-19 и те, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства, а также граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях. Кроме того, на этом этапе вакцину получат работники мест лишения свободы и/или следственных изоляторов и люди, отбывающих наказание.
ПЯТЫЙ ЭТАП - УКОЛ ДЛЯ КАЖДОГО ЖЕЛАЮЩЕГО
Пятый этап предусматривает вакцинацию остального взрослого населения Украины. В ведомстве отметили, что в случае наличия достаточного количества вакцины может происходить одновременно с предыдущими этапами.
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