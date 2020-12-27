Мир В Крыму треснула 55-метровая копия Керченского моста

2020-12-27 14:30 133

 

Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

В аннексированном Крыму треснула миниатюрная копия Керченского моста, установленного в Комсомольском парке города Керчь. Об этом сообщают Крым.Реалии в воскресенье, 27 декабря.

Указано, что несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

"Первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава российской "администрации" Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО Стройгарант, которая монтировала этот объект", – говорится в сообщении.

Теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить "точкой притяжения" людей.

Напомним, в октябре ЕС расширил санкции против участников строительства Керченского моста, внеся в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

А в ноябре еще четыре европейские страны, включая Украину, присоединились к решению Совета Евросоюза о расширении санкций против участников строительства Керченского моста, который построила Россия.

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