Спорт Усик и Ломаченко потеряли несколько позиций в американском рейтинге BWAA

2020-12-29 14:12 56

Американская ассоциация BWAA обновила свой традиционный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по итогам года. Первое место занимает чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Канело Альварес, который сохранил свою первую позицию, которую занял в декабре 2019 года.

Украинец Василий Ломаченко опустился со второго сразу на седьмое место, а победивший его Теофимо Лопес дебютировал сразу на пятом месте.

Другой наш чемпион Александр Усик опустился с пятого на шестое место, а покинул рейтинг Мэнни Пакьяо, находившийся на девятом месте.

Итоговые места в рейтинге BWAA определяются согласно количеству баллов, набранных боксерами в голосовании среди членов Ассоциации. Первое место соответствует 10 баллам, второе — 9 и так далее.

Рейтинг P4P (количество баллов):

1. Сауль Альварес (172)

2. Теренс Кроуфорд (153)

3. Наоя Иноуэ (143)

4. Эррол Спенс (122)

5. Теофимо Лопес (81)

6. Александр Усик (79)

7. Василий Ломаченко (52)

8. Тайсон Фьюри (49)

9. Хуан Франсиско Эстрада (36)

10 Геннадий Головкин (26)

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