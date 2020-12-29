Коронавирус Половина не учтена. Смертность от COVID в Украине

2020-12-29 16:30 77

Реальное число смертей от коронавирусной инфекции среди украинцев может отличаться от официальных цифр в несколько раз.

В Украине число выздоровевших от коронавирусной инфекции за последние сутки превысило количество новых случаев заражения. Такие цифры власти дают уже не в первый раз. Кроме того, в начале этой недели среди украинцев выявили наименьшее с начала октября число новых случаев COVID-19.

Однако в Украине умирает больше людей, чем в предыдущие пять лет, даже с учетом коронавирусной инфекции. Медики и ученые говорят, что официальная статистика смертности от COVID-19 отличается от реальной минимум в два раза.

Почему в Украине падает статистика выявления COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6988 человек, зафиксировано 232 летальных случая, 16 106 пациентов выздоровели, сообщил Минздрав 29 декабря.

Количество выздоровевших за сутки приблизилось к рекордному уровню. Наибольший показатель был зафиксирован 15 декабря, тогда выздоровело 16 150 пациентов с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 037 362 человека, из них 681 835 выздоровели, летальных исходов - 18 081.

С начала марта и до конца ноября, в Украине увеличивалось количество выявленных заболевших (среднее недельное). Рекорд был в последнюю неделю ноября, когда в среднем выявляли 11 948 заболевших в день. После этого тенденция изменилась. За неделю с 14 по 20 декабря, в среднем выявляли 8235 заболевших. На этой неделе, как видно, еще меньше.

При этом свободными остаются более 60 процентов коек для больных COVID-19, свидетельствуют данные на сайте министерства здравоохранения.

По состоянию на 26 декабря больные и люди с подозрением на COVID-19 занимали 38,4 процента коек. Всего в Украине есть 64 526 кроватей, предусмотренных для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

В правительстве улучшение статистики объясняли карантином выходного дня, который действовал с 14 по 29 ноября, а также штрафами за отсутствие масок.

"Мы наблюдаем уменьшение количества выявленных новых случаев, но не наблюдаем уменьшение заболеваемости. Коэффициент выявленных случаев в Украине стабильно высок", - отмечает Юрий Ганиченко, старший исследователь Киевской школы экономики.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует держать коэффициент выявленных случаев на на уровне пяти процентов, однако в Украине этот показатель равняется 33 процентам, отмечает Ганиченко.

"Поэтому говорить, что уменьшение новых случаев COVID-19 - это положительный тренд - рано. Ведь мы почти не контролируем распространения вируса своей системой тестирования", - заявил эксперт.

Глава Минздрава Максим Степанов объясняет снижение статистики тем, что в Украине начали применять экспресс-тесты на антиген. Их результаты будут сообщаться раз в неделю.

"Почему еженедельно? Потому что количество медицинских работников, которые делают эти тесты, достаточно велико. Например, эти тесты делают семейные врачи. Общее количество семейных врачей более 23 тысяч в нашей стране", - пояснил Степанов, отметив, что ежедневная публикация может сильно искажать статистику.

В то же время министр отметил, что количество образцов, которые доставляют в лаборатории Минздрава, все-таки снизилось. Например, вчера количество образцов, доставленных в лаборатории, составляло чуть более четырех тысяч.

"Я уже поручил провести соответствующий селектор, потому что мы уже расширили категории людей, которых нужно тестировать. Это не только пациенты с признаками коронавирусной болезни, это люди с респираторными заболеваниями, люди, которые имели близкие контакты с инфицированным человеком", - подчеркнул Степанов.

Что говорят эксперты о реальной смертности

Тем временем в Украине умирает больше людей, чем в предыдущие пять лет. Так, в октябре 2020, по данным Госстата, умерло на девять тысяч больше людей, чем в этот месяц в 2015-2019 годах. При этом официальные данные говорят, что COVID-19 в октябре унес жизни около трех тысяч человек.

Кроме коронавируса в октябре в Украине почти в два с половиной раза возросло число смертей из-за болезней органов дыхания, а летальных случаев с пневмонией стало больше в четыре раза.

Если в среднем по Украине уровень смертности вырос примерно на 20 процентов в октябре то в некоторых регионах умирали в несколько раз больше людей, чем в предыдущую пятилетку.

Врач-инфекционист Юрий Жигарев считает, что "причина никогда не бывает одна".

"Скорее всего, не учтено определенное количество смертей от COVID-19, когда какая-то бабка в селе задыхалась, умерла. Никто не разбирался, был то коронавирус или нет. Поставили, например, диагноз "сердечная недостаточность" или "пневмония" и все", - цитирует эксперта BBC Україна.

Другой вероятной причиной инфекционист называет снижение числа обращений украинцев к врачам из-за страха идти в больницу в пандемию.

"Иногда люди ждут до последнего. Когда скорая забирает их уже в реанимацию. Кроме того, отменены плановые операции, а отмененное плановое вмешательство рано или поздно становится ургентным (срочным - ред.)", - говорит эксперт.

Также большим ударом по медицинской системе является то, что семейные врачи перегружены ковидним больными и фактически, по словам Жигарева, не занимаются другими пациентами.

А еще важным фактором ухудшения здоровья людей врач называет стрессы и нервозность из-за всей этой ситуации в целом. Об этом подробно в материале Как пандемия COVID влияет на психику.

Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше, чем по официальным данным, заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в эфире телеканала Апостроф TV.

Кравченко отметил, что показатели растут в соседних странах, а также в Западной Европе, а вот в Украине показатели, как он заявил, уменьшают сознательно.

"О летальности нам абсолютно ничего не говорят, потому что мы даже ее посчитать сейчас не можем, поскольку не знаем объективных показателей заболеваемости", - заявил он, отметив, что статистика смертности приближена к объективной только в Киеве.

В начале пандемии в Украине была создана рабочая группа по математическому моделированию дальнейшего развития эпидемии, которая работает по сей день. В нее вошли члены ведущих украинских научно-исследовательских учреждений.

Председатель рабочей группы, замдиректора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко объясняет, что в Украине динамика распространения COVID-19 не столь радикальна, как ее представляют официальные цифры.

Статистические цифры поступают с задержкой в несколько дней или даже недель. Для каждой категории продолжительность задержки разная, говорит эксперт.

"Новые случаи [в статистике] задерживаются до двух недель, летальные до месяца, выздоровления до двух месяцев. Но если рассматривать данные не в день, когда их официально объявили, а в день наступления события, то динамика немного другая", - цитирует ученого DW.

Когда официально сообщалось о 16 тысячах новых случаев COVID-19 в день, то на самом деле она не превышала 14 тысяч.

"Этот пик был не такой резкий. Соответственно, и падение не было таким резким. Если брать в среднем, то мы сейчас на самом деле получили падение с 12 до 9,5 тысячи в день", - сказал он.

Что касается смертности, то Бровченко согласен с тем, что реальная цифра может быть в несколько раз больше. Чтобы понять динамику, он приводит избыточную смертность - когда общая смертность сравнивается со средней смертностью.

"Официальную статистику по смертности нужно умножать на два-три. В Украине показатель избыточной смертности - 25-30 процентов от общего среднего смертности. В своих отчетах мы регулярно это отмечаем, потому что понимаем, что не все люди, которые заболели, сообщают об этом и делают тестирования. Поэтому они не попадают в статистику смертей от COVID-19", - сказал он.

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