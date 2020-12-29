Мир Мир потерял великого модельера: ушел из жизни Пьер Карден

2020-12-29 19:00 77

 

Во вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.

Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает издание AFP.

Что известно о Пьере Кардене

Французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана "Максим" и одноименной торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции.

Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс, был авангардистом от моды.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах.

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА.

Автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin.

Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая.

Партнером Кардена в жизни и бизнесе на протяжении более чем 40 лет был Андре Оливер.

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