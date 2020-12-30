Коронавирус Великобритания первой в мире одобрила еще один препарат от коронавируса

2020-12-30 13:44 63

Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

"Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета", - сообщает Минздрав страны.

Напомним, Британия также первой в мире в начале декабря одобрила вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и немецким BioNTech.

За минувшие сутки в Великобритании подтвердилось 53 135 случаев COVID-19, что является новым рекордом. Днем ранее в стране выявили более 41,3 тыс. зараженных. Всего за время пандемии в Великобритании заражены более 2,3 млн граждан, погибли более 71 тысяч человек.

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