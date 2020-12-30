Политика Дело замглавы ОП Олега Татарова: прокуроры неожиданно отозвали ходатайство

2020-12-30 11:15 70

На заседани Высшего антикоррупционного суда 30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - заявил представитель новой группы прокуроров.

Как сообщает Интерфакс-Украина, сторона обвинения отмечает необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из НАБУ в СБУ и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров.

Напомним, 18 декабря в НАБУ заявили, что вручили Татарову сообщение о подозрении по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.3 ст.369 УК).

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