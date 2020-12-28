Политика Высший антикорсуд не смог провести заседание по делу Татарова из-за неявки прокуроров

2020-12-28 14:12 49

Высший антикоррупционный суд не смог провести заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову из-за того, что на заседание не появились прокуроры.

"В понедельник, 28 декабря, в Высший антикоррупционный суд не явились на избрание меры пресечения прокуроры, которые являются процессуальными руководителями в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса президента в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины", - сообщила пресс-служба ВАКС.

В связи с чем следственный судья ВАКС постановил отложить судебное заседание на 30 декабря 2020 года на 10:00. Татаров с двумя защитниками согласились на эту дату.

Напомним, 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову.

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