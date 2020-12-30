Коронавирус Китайская вакцина, которая станет первой в Украине, еще не доказала свою эффективность - Reuters

2020-12-30 20:30 63

Эффективность китайской вакцины производства Sinovac Biotech, которую Украина получит в максимально короткие сроки и станет первой в стране, еще не доказана.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В частности, индонезийская государственная фармацевтическая компания "Bio Farma" заявила, что эффективность вакцины против Covid-19, разработанной китайской компанией "Sinovac", пока не может быть доказана.

К тому же отчет третьей фазы, после которой ее могут допустить к вакцинации населения, будет опубликовано в январе, хотя в самой компании "Sinovac" заявляли об эффективности 97%.

Также сообщается, что компания "Sinovac" также подписала соглашения о поставках вакцины "CoronaVac" с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.

Напомним, что Турция получит первую партию китайской вакцины Sinovac от Covid-19 в ближайшие три дня. Власти страны договорились о приобретении 50 млн доз вакцины и ждали первую поставку из 3 млн доз в понедельник. Однако поставку отложили на несколько дней.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мир