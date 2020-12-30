Мир "Похмельный рейтинг" алкоголя по тяжести утренних последствий: сохраните перед праздниками

2020-12-30 22:00 63

Никто не застрахован от утреннего похмелья. Особенно - после новогодней ночи. Эксперты и врачи советуют не изменять одному алкогольному напитку весь вечер, чтобы сохранить ясность мыслей и уберечься от похмелья. Но если превзойти свою норму, даже не смешивая различные напитки, можно проснуться утром в очень плохом состоянии. Журналисты опираясь на мнение алкогольных экспертов, подготовили "похмельный рейтинг" алкоголя по тяжести утренних последствий.

№10 Водка

В водке минимум добавок или красителей. Утро после нее будет таким же чистым, как ее состав. Если пить качественную водку только проверенных производителей и знать меру, то можно вообще не почувствовать утром последствий бессонной бурной ночи.

№9 Белое вино

После бутылки качественного хорошего белого вина можно спокойно избежать похмелья. В вине много полезных компонентов, но стоит заметить, что это не касается пакетированного вина непонятного происхождения.

№8 Джин

Джин - это крепкий высокоградусных напиток. После качественного джина не должно быть плохо, разве что если выпить более двух бутылок. Главное - убедитесь, что употребляете настоящий джин, а не фальсификат. Поэтому покупайте джин, как и любой другой алкоголь, в проверенных местах и только доверенных брендов.

№7 Коньяк

В выборе коньяка очень легко ошибиться. Часто нечестные производители используют красители и ароматические добавки. Эффект от такого некачественного алкоголя может быть неожиданным. Но если вы выберете хороший качественный коньяк, то последствий на утро от его употребления почти не почувствуете.

№6 Пиво

Многие считают пиво алкоголем, который приводит к тяжелому похмелью. Проблема в том, что пиво обманчиво легкий алкоголь, поэтому очень многие люди теряют пределы своей нормы. За что и платят потом похмельем. В настоящем пиве есть только только вода, хмель и солод. И если за всю новогоднюю вещь выпить несколько бутылок вкусного крафтовой пива, то на утро вы будете бодры и готовы к новому "мероприятию".

№5 Ром

Проблема рома в том, что при его производстве используют много сахара, который влияет на общее самочувствие и способствует мигрени, которая может начаться еще во время вечеринки, а затем продолжаться все первое января. Чтобы уменьшить влияние, выбирайте светлый прозрачный ром - в нем меньше добавок.

№4 Виски

Виски надо пить медленно и маленькими порциями. Но вдруг если вы решили выпить целую бутылку или смешать его с другим алкоголем, то на утро вы почувствуете все круги ада. Виски содержит добавки и масла, которые плохо влияют на печень и общее состояние организма.

№3 "Бехеровка", самбука, абсент

Чем чище алкоголь, тем безопаснее он для организма. А в состав этих травяных настоек входят ароматические масла, экстракты трав и этиловый спирт. Поэтому человеку трудно "переварить" абсент и самбуку. Утро после них также может показаться не таким веселым, какой была праздничная ночь.

№2 Красное вино

Если немного переборщить с красным вином, то можно даже не услышать будильник утром. Может даже не хватить сил, чтобы подняться с кровати и выпить воды. А если вино было еще и плохое по качеству, то с последствиями плохого самочувствия надо будет бороться не один день.

№1 Шампанское

Шампанское содержит пузырьки углекислого газа, которые способствуют мгновенному всасыванию алкоголя в кровь, поэтому этот напиток - лидер похмельного ХИТ-парада. Хуже будет тем, кто выпил шампанского больше, чем смог выдержать организм. В таком случае вы рискуете почувствовать худшее похмелье в своей жизни. Хуже может быть только тогда, когда вы решите смешать много шампанского с другим алкоголем.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мир