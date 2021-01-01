Фото-видео Нашумевший сериал "Бортпроводница" продлен на второй сезон - видео онлайн

2021-01-01 11:12 77

Сервис HBO Max принял решение продлить комедийный триллер "Бортпроводница" (Стюардесса) на второй сезон сразу после финала первого.

Как сообщает Variety, предположительно, съемки нового сезона сериала начнутся в 2021 году. Точная дата премьеры не сообщается.

Напомним, создателем телешоу выступил Стив Йоки ("Сверхъестественное", "Крик"). Детективный сериал рассказывает историю о том, как за одну ночь может измениться вся жизнь, и основан на одноименном романе автора бестселлеров New York Times Криса Бохьяляна. Главную роль в проекте исполняет Кейли Куоко ("Теория большого взрыва").

По сюжету первого сезона главная героиня, стюардесса по имени Кэсси, просыпается с похмелья и видит рядом с собой труп. Теперь она должна выяснить, что произошло, опасаясь при этом обращаться в полицию. В Нью-Йорке агенты ФБР задают ей вопросы о недавнем рейсе в Бангкок.

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