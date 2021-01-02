Мир Лукашенко призвал белорусов перевернуть страницу истории

2021-01-02 11:30 42

 

В своем новогоднем обращении Александр Лукашенко подчеркнул роль силовиков в сохранении нацбезопасности и обороне государства.

Александр Лукашенко в новогоднем обращении к гражданам страны призвал сделать 2021 год в республике Годом народного единства. А также отметил особую роль сотрудников силовых ведомств Беларуси, которые "успешно выступили на защите государственности". Об этом в пятницу, 1 января пишет агентство БЕЛТА.

"Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!", - сказал глава государства.

Он назвал прошедший год ярким и своеобразным, заставившем "белорусов искать ответы на извечные вопросы: "Кто мы?", "Что будет с нами, нашими детьми?", "Куда мы идем?" и "Чего мы хотим?".

Он отметил, что 2020 год был нужен для того, чтобы по-настоящему оценить сделанное, увидеть белорусов, как нацию способную выжить в бурном мире.

По его словам, забывать уроки не стоит, но 2020-й надо отправить в историю.

"Во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси больше сотни участников акций протеста встретят новый 2021 год под административным арестом.

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