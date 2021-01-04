Коронавирус Жесткий карантин в Украине с 8 января: полный список запретов

2021-01-04 18:00 4557

Ужесточенные правила карантина, которые были введены по решению Кабинета министров Украины, будут действовать с 00:00 8 января по 00:00 25 января 2021 года.

Журналисты напоминают список ограничений, которые будут действовать в это время.

В правительстве рекомендовали учреждениям и организациям перевести своих сотрудников на удаленную работу. В школах и вузах объявлены каникулы, а детские садики продоложат свою работу.

В этот период будет запрещена работа:

кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и доставки;

ТРЦ (кроме продажи товаров первой необходимости) и других развлекательных заведений;

заведений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных или занятий на улице;

продовольственных и непродовольственных рынков. Также предусмотрен запрет рождественских ярмарок.

Во время жесткого локдауна не будет ограничена возможность приобрести продукты питания, лекарства, медицинские средства, средства гигиены, ветеринарные препараты и корма; топливо, а также получать финансовые услуги, услуги операторов почтовой связи, медицинской и ветеринарной практики, АЗС; ремонта транспорта.

Таким образом с 8 по 25 января продолжат работу:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

салоны красоты и парикмахерские (при условии предварительной записи клиента, без ожидания обслуживания внутри помещения);

общественный транспорт (при условии, что количество пассажиров не превышае количество мест для сидения), а также междугородний автобусный, железнодорожный и авиатранспорт.

До начала жесткого локдауна в Украине действуют правила "оранжевой зоны" адаптивного карантина, который продлили до 28 февраля 2021 года.

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