Коронавирус Стипендии отличникам ВНО: в Верховной Раде рассказали подробности

2021-01-05 18:30 70

В парламенте предлагают выплачивать именные стипендии Верховной Рады участникам внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получили наивысший результат (200 баллов по любому предмету) и вступили в один из отечественных вузов.

Соответствующий проект постановления №4563 опубликован на сайте Верховной Рады.

Проектом, среди авторов которого первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, предлагается определить, что именные стипендии Верховной Рады будут выплачиваться участникам ВНО, которые получили максимальный балл и вступили в одно из отечественных высших учебных заведений.

«Размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января года, в котором назначается стипендия. Так государство будет поддерживать тех, кто лучше сдал тест и избрал украинское заведение высшего образования», - отметил он.

В объяснительной записке к проекту, в 2020 году в Украине самый высокий результат ВНО получили 455 участников тестирования. Это представители разных регионов, что свидетельствует о качественном образовании в разных уголках Украины.

Наибольшее количество учеников, сдааших тесты на 200 баллов, в Киеве - 108, во Львовской области - 64, в Днепропетровской области - 36, в Харьковской области - 32.

Согласно проекту, предлагается учредить 500 именных стипендий. Их выплатят в течение года с момента назначения в пределах бюджетных расходов, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на соответствующий год.

Кабинет министров, в случае принятия постановления, должен ежегодно при подготовке проекта закона о государственном бюджете Украины предусматривать средства общего фонда государственного бюджета по соответствующим бюджетным программам, необходимые для выплаты стипендий.

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