Коронавирус В Офисе президента сделали заявление о жестком карантине в Украине

2021-01-06 16:30 140

В Офисе президента сообщили, что решение Кабинета министров о введении в Украине жесткого карантина в период с 8 по 24 января никто не отменял.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Офисе президента пишет издание "Сегодня".

В президентской канцелярии объяснили, что работа по мониторингу заболеваемости COVID-19 ведется постоянно и проводится также постоянный анализ эпидемиологической ситуации в стране.

"Решение о локдауне было принято еще в декабре, его никто не отменял. Ведется аналитическая работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года. Именно на основе этих данных будут приниматься решения о карантине", - пояснили в Офисе президента.

Как сообщалось ранее, что Министерство здравоохранения выступило против отмены локдауна в Украине, начало которого запланировано на пятницу, 8 января. Жесткий карантин должен продлиться до 24 января.

Ранее стало известно, что киевские власти внесли ограничения в работу общественного транспорта на период с 8 по 24 января, когда в стране будет действовать локдаун.

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