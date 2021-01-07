Коронавирус У Кличко рассказали, что закроют в Киеве на время локдауна

2021-01-07 18:30 147

Киевская городская госадминистрация разъяснила, какие ограничения будут действовать в столице с 8 по 24 января во время введенного Кабмином локдауна из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом указано на ее сайте.

В заведениях общественного питания будет запрещен прием посетителей. Разрешат работу на вынос и адресную доставку заказов.

Нельзя будет работать ТРЦ, непродовольственным рынкам, магазинам (за исключением тех, которые продают лекарства, изделия медицинского назначения, гигиенические средства, препараты и корм для животных).

В период локдауна будет действовать запрет на развлекательные и другие массовые мероприятия, работа салонов красоты, культурных учреждений, спортзалов, бассейнов, ярмарок, катков, аттракционов. Запрещается также прием граждан в помещениях и сооружениях для молитвенных нужд, в которых не обеспечена возможность ограничения числа посетителей до одного человека на 5 кв. м.

Официальные спортивные мероприятия смогут проводиться только без зрителей.

Будут закрыты все учебные заведения, за исключением детсадов. В школах и вузах с 11 января начнется дистанционное обучение.

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