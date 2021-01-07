Коронавирус У Кличко рассказали, что закроют в Киеве на время локдауна

2021-01-07 18:30 147

 

Киевская городская госадминистрация разъяснила, какие ограничения будут действовать в столице с 8 по 24 января во время введенного Кабмином локдауна из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом указано на ее сайте.

В заведениях общественного питания будет запрещен прием посетителей. Разрешат работу на вынос и адресную доставку заказов.

Нельзя будет работать ТРЦ, непродовольственным рынкам, магазинам (за исключением тех, которые продают лекарства, изделия медицинского назначения, гигиенические средства, препараты и корм для животных).

В период локдауна будет действовать запрет на развлекательные и другие массовые мероприятия, работа салонов красоты, культурных учреждений, спортзалов, бассейнов, ярмарок, катков, аттракционов. Запрещается также прием граждан в помещениях и сооружениях для молитвенных нужд, в которых не обеспечена возможность ограничения числа посетителей до одного человека на 5 кв. м.

Официальные спортивные мероприятия смогут проводиться только без зрителей.

Будут закрыты все учебные заведения, за исключением детсадов. В школах и вузах с 11 января начнется дистанционное обучение.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Степанов уточнил, чем можно торговать во время локдауна

2021-01-05 19:00 203

Арсенал досрочно вернул киевскому Динамо полузащитника Мохаммеда Кадири

2021-01-05 14:43 105

КАРТА Прогноз погоды: понижения температуры не будет, но местами ожидаются мокрые снегопады

2021-01-04 11:10 560

В Украине может быть несколько локдаунов в 2021 году: инфекционист назвал причины

2021-01-03 15:00 350

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Жесткий карантин: что в Украине запретят с 8 января

2021-01-07 22:00 70

Прививки от COVID-19 провоцируют набухание косметических филлеров

2021-01-07 21:30 112

Разработчики вакцины Moderna заявили, что ее защита от COVID-19 может длиться несколько лет

2021-01-07 19:30 70

У Кличко рассказали, что закроют в Киеве на время локдауна

2021-01-07 18:30 147
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Жесткий карантин: что в Украине запретят с 8 января 2021-01-07 22:00 70
Прививки от COVID-19 провоцируют набухание косметических филлеров 2021-01-07 21:30 112
Разработчики вакцины Moderna заявили, что ее защита от COVID-19 может длиться несколько лет 2021-01-07 19:30 70
У Кличко рассказали, что закроют в Киеве на время локдауна 2021-01-07 18:30 147