Мир Беспорядки в США. Меркель опечалена поведением Трампа

2021-01-07 19:00 70

 

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в подготовке почвы для штурма Капитолия США. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает Der Spiegel.

Меркель заявила, что фотографии штурма Конгресса "разозли и расстроили" ее. Канцлеру очень жаль, что "Трамп не признавал своего поражения с ноября". Сомнения по поводу результатов выборов подготовили атмосферу к ночным событиям, считает она.

Она заявила, что слова избранного президента США Джо Байдена и реакция многих американских демократов и республиканцев вселили в нее уверенность, что "американская демократия окажется намного сильнее агрессоров и бунтовщиков".

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Мир

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Трамп сделал заявление после решения Конгресса 2021-01-07 16:30 91
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