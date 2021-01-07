Жесткий карантин: что в Украине запретят с 8 января

Уже почти год во всем мире бушует эпидемия коронавируса, и Украина не является исключением.
Еще с середины марта прошлого года наша страна живет в условиях карантина, который то усиливают, то ослабляют. Однако об отмене ограничений пока никто даже не говорит.
А вот об их усилении - очень даже. И начнут они действовать уже совсем скоро - с 8 января. В этот раз жесткий карантин будет длиться до 25 января, то есть чуть менее трех недель.
В последний раз жесткие ограничения действовали еще в мае, ну если не считать карантина выходного дня. Тогда людям было запрещено даже выходить на улицу. А что же закроют на период с 8 января до 25 января и какие будут действовать ограничения.
В этом материале вы найдете информацию обо всем этом.
Что будет под запретом
В этот раз ограничения не будут такими строгими, как весной. Однако:
Еще одним важным вопросом является работа общественного транспорта - его никто останавливать не планирует. То есть, все виды перевозок будут осуществляться в обычном режиме. То есть, люди без проблем смогут добраться на работу. Однако здесь будет действовать одно ограничение - в транспорт будут пускать только пассажиров на сидячие места.