Коронавирус Жесткий карантин: что в Украине запретят с 8 января

2021-01-07 22:00 70

 Уже почти год во всем мире бушует эпидемия коронавируса, и Украина не является исключением.

Еще с середины марта прошлого года наша страна живет в условиях карантина, который то усиливают, то ослабляют. Однако об отмене ограничений пока никто даже не говорит.

А вот об их усилении - очень даже. И начнут они действовать уже совсем скоро - с 8 января. В этот раз жесткий карантин будет длиться до 25 января, то есть чуть менее трех недель.

В последний раз жесткие ограничения действовали еще в мае, ну если не считать карантина выходного дня. Тогда людям было запрещено даже выходить на улицу. А что же закроют на период с 8 января до 25 января и какие будут действовать ограничения.

В этом материале вы найдете информацию обо всем этом.

Что будет под запретом

В этот раз ограничения не будут такими строгими, как весной. Однако:

  • все вузы, школы, лицей и прочие заведения переведут на онлайн-обучение, однако детские садики будут работать в обычном режиме;
  • кафе, бары, рестораны не будут принимать гостей, но смогут работать на вынос или же в режиме доставки;
  • закроют все ТРЦ, но при этом расположенные в них заведения, которым разрешено работать, останутся открытыми.
  • запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных и социальных;
  • закроют на указанный период все заведения культуры, театры и кинозалы;
  • не будут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны;
  • закрою непродовольственные рынки.
Какая деятельность будет разрешена

  • продажа продовольственных товаров;
  • работа аптек и ветеринарных аптек;
  • работа медицинских заведений;
  • продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных;
  • ремонт и техобслуживание транспорта;
  • работа АЗС без зон питания;
  • работа банков, банкоматов, почтовых отделений;
  • работа салонов красоты и парикмахерских (только по записи);
  • работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака).

Еще одним важным вопросом является работа общественного транспорта - его никто останавливать не планирует. То есть, все виды перевозок будут осуществляться в обычном режиме. То есть, люди без проблем смогут добраться на работу. Однако здесь будет действовать одно ограничение - в транспорт будут пускать только пассажиров на сидячие места.

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