Жесткий карантин: что в Украине запретят с 8 января

2021-01-07 22:00 70

Уже почти год во всем мире бушует эпидемия коронавируса, и Украина не является исключением.

Еще с середины марта прошлого года наша страна живет в условиях карантина, который то усиливают, то ослабляют. Однако об отмене ограничений пока никто даже не говорит.

А вот об их усилении - очень даже. И начнут они действовать уже совсем скоро - с 8 января. В этот раз жесткий карантин будет длиться до 25 января, то есть чуть менее трех недель.

В последний раз жесткие ограничения действовали еще в мае, ну если не считать карантина выходного дня. Тогда людям было запрещено даже выходить на улицу. А что же закроют на период с 8 января до 25 января и какие будут действовать ограничения.

В этом материале вы найдете информацию обо всем этом.

Что будет под запретом

В этот раз ограничения не будут такими строгими, как весной. Однако: