Мир Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Причины и реакция президента США

2021-01-09 14:30 84

 

Руководство социальной сети Twitter решило окончательно заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

Напомним, что сразу после штурма Конгресса, Twitter уже блокировал аккаунт Трампа, на котором 88,7 млн подписчиков.

Но вчера он был разблокирован.

В одном из последних постов 8 января Трамп заявил, что не допустит неуважения к 75 миллионам голосов "великих патриотов".

"75 000 000 великих американских патриотов, проголосовавших за меня, лидерство Америки и идею сделать Америку снова великой, еще долго будут громко заявлять о себе. Они не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме!!!" - написал Трамп.

В другом своем посте Трамп написал, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

В Twitter посчитали, что этот пост сторонники Трампа могут воспринять как очередное подтверждение того, что выборы не были законными, что спровоцирует беспорядки.

"Мы пришли к выводу, что эти твиты нарушают политику соцсети о противодействии героизации насилия, и пользователь @realDonaldTrump должен быть незамедлительно навсегда отстранен от работы сервиса", - говорится в сообщении Twitter.

После блокировки аккаунта Трампа его команда опубликовал пост с логотипом соцсети в красном цвете и с изображением серпа и молота. 

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